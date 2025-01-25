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ФФР отправила письмо с просьбой допустить российских фехтовальщиков на соревнования под флагом FIE

Сергей Ярошенко
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Федерация фехтования России (ФФР) отправила в Международную федерацию фехтования (FIE) письмо, в котором попросила снять с российских спортсменов статус нейтральных и разрешить выступать под флагом FIE в командных соревнованиях, сообщает президент федерации Ильгар Мамедов.

«В декабре мы отправили письмо в FIE, чтобы с нас сняли нейтральный статус и дали возможность выступать как во многих других федерациях — федерации спортивной борьбы, федерации дзюдо. И выступать должны все — и динамовцы, и представители ЦСКА, и те, кто имеет отношение к армии и силовым структурам. В письме мы привели пример, что на Олимпийских играх в Париже в большом теннисе наши девочки заняли второе место, то есть получается, что Олимпийские игры в Париже показали, что это возможно. Поэтому мы надеемся, что будем выступать не только в личных соревнованиях. Пока исполком международной федерации не состоялся, ждем, когда будет результат», — цитирует Мамедова ТАСС.

10 марта в FIE разрешили российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: ТАСС
Фехтование
Ильгар Мамедов
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