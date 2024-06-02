Топовый велогонщик отказывается от Олимпиады под видом травмы. Но она не мешает ему готовиться к «Тур де Франс»

Неочевидные приоритеты Йонаса Вингегора.

Двукратный победитель престижной многодневки «Тур де Франс» Йонас Вингегор не вошел в число четырех гонщиков мужской сборной Дании по шоссейному велоспорту на Олимпийских играх в Париже. Вингегор пропустил почти два месяца после аварии в апреле этого года, однако планирует вернуться летом. Йонас делает серьезную ставку на «Тур де Франс», однако отказывается от Олимпиады, которая пройдет позже тура, оправдывая себя травмой. Велогонщикам не интересны Игры?

Апрельская травма

Сборная Дании объявила итоговый состав в шоссейных гонках на Олимпиаду в Париж. Мадс Педерсен, Маттиас Скьелмосе, Михаэль Меркев и Миккель Берг — все они серьезные спортсмены, которые будут бороться за самые высокие места. И все же явно не хватает сильнейшего датского велогонщика последних лет — Йонаса Вингегора. Каждая страна может выставить в шоссе не больше четырех велосипедистов, и отказ от Вингегора был бы чудовищным просчетом, если бы не тот факт, что Йонас отказался от гонки на Олимпиаде сам и сознательно. И с одной стороны, все логично. Все-таки 27-летний спортсмен не участвовал в соревнованиях с тех пор, как сломал ключицу и несколько ребер в аварии во время гонки в начале апреля. В какой форме будет Вингегор после операции, повлияет ли старт на процесс восстановления организма — все это вопросы, на которые не хочется отвечать собственным неприятным экспериментом.

Фото Global Look Press

Однако удивляет другой факт. В своих соцсетях Йонас обратился к болельщикам, где неожиданно заявил, что надеется принять участие в «Тур де Франс» — 2024. Многодневка пройдет с 29 июня по 21 июля. Мужские шоссейные соревнования на Олимпийских играх в Париже намечены на 27 июля (гонка на время) и на 3 августа (шоссейная гонка). «Мы точно не знаем, в какой форме будет проходить мое восстановление, но я сделаю все, что смогу, чтобы прийти в свою лучшую форму», — отметил Вингегор. И здесь явная несостыковка — выезжать на трассу уже в конце июня датчанин готов, травма этому не мешает. А вот в конце июля выступать не решается. Учитывая общую тенденцию последних лет, когда многие фавориты «Тур де Франс» пропускают Олимпийские игры, чтобы отдохнуть после трехнедельного тура, ситуация и вовсе обретает негативный оттенок.

Для изменения отношения к Олимпиаде велоспорту нужна реформа календаря

В ноябре прошлого года Вингегор в интервью датскому информационному агентству Ritzau заявил, что для него Олимпиада — это важная история. При этом допустил, что тренерский штаб сделает ставку на других спортсменов. «Я надеюсь, что меня включат в состав сборной, но я не удивлюсь, если это не так. Вполне возможно, что вместо этого тренер выберет еще четырех». Тем не менее датские СМИ пишут, что тренеры были готовы позвать Йонаса, несмотря на повреждение и неидеальную форму.

Однако сам Вингегор не проявил интереса и заявил представителям олимпийского комитета Дании, что пропустит Игры в Париже. В результате последнюю путевку на Олимпиаду выдали Бергу. А самого Йонаса эксперты называют одним из фаворитов предстоящего «Тур де Франс». По крайней мере, об этом сказал менеджер команды UAE Team Emirates Жоксан Матсин. По мнению Матсина, травма — не проблема для профессионала его уровня. «Вингегор разбился в Туре Страны Басков? Ничего, в прошлом году Тадей разбился на три недели позже, в апреле, и показал себя в Туре отлично», — сказал Жоксан изданию Sporza.

Фото Global Look Press

По мнению специалиста, тот факт, что датчанин не соревновался два месяца, а сейчас уже неделю как тренируется на высоте, делает его одним из фаворитов. В то время как словенец Тадей Погачар рискует приехать во Францию не в лучшем своем состоянии после изнуряющих гонок в Италии. «Тадей очень устал после «Джиро»... Бывали дни, когда Погачар сжигал в день по 8000 калорий», — отмечает Матсин. По его мнению, с тактической точки зрения Тадею стоило провести последние этапы на Апеннинском полуострове в максимально экономном режиме, учитывая дальнейший календарь.

Экономить же силы во время «Тур де Франс» никто явно не будет. Поэтому желание ведущих велогонщиков отказаться от Олимпиады и восстановиться после тура объяснимо. Так что, если UCI не поменяет расписание Гранд-тура хотя бы в олимпийский год, отношение к Играм среди шоссейных велогонщиков так и будет оставаться вторичным. Ведь знаменитыми, успешными и богатыми их делает явно не творение Пьера де Кубертена.