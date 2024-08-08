Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Бокс

Париж-2024

Сегодня, 10:30

«Абсолютно отвратительное зрелище». Участием в Олимпиаде интерсекс-боксерш озаботились в ООН

В ООН раскритиковали выступление интерсекс-боксерш на Олимпиаде-2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иман Хелиф и Линь Юйтин.
Фото Reuters
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал выступление в Париже Иман Хелиф и Линь Юйтин.

Выход в финалы боксерских турниров двух интерсекс-спортсменов спровоцировал новые дискуссии по поводу их участия в женских соревнованиях на Олимпиаде. Линь Юйтин из Тайваня и Иман Хелиф из Алжира, потенциальные претендентки на золото Игр в Париже, подверглись критике из-за сомнений в гендерной принадлежности. Боксерши получили допуск на Олимпиаду, несмотря на то что на чемпионате мира-2023 в Индии провалили гормональный тест. Теперь этот вопрос обсуждается даже в ООН.

Иман Халиф и&nbsp;Линь Юйтин. Как в спорте отличают мужчину от женщины? Разрешить спор вокруг подозрительных боксерш при желании очень просто

Мнение Полянского

Тема участия в Олимпиаде спортсменов-интерсексов дошла до Совета безопасности ООН. Первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский раскритиковал выступление Юйтин и Хелиф, назвав ситуацию «отвратительным зрелищем».

— Это абсолютно отвратительное со всех точек зрения зрелище показывает, какой ущерб соблюдению прав женщин и их достоинства наносит настырно навязываемая Западом всему миру ЛГБТ-повестка (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»). Полагаем, что во многих традиционных обществах влияние женщин, жен и матерей на политические и социальные процессы осуществляется веками сформированными способами и может на деле быть даже эффективней, чем в рамках новейших либеральных установок, — заявил Полянский.

После заседания представитель нашей страны опубликовал видео своего выступления в Телеграм-канале и добавил: «Не дадим женщин в обиду! Мы — за однополые «драки»))» (сохранена авторская пунктуация. — Прим. «СЭ»).

Первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.
Дмитрий Полянский.
Фото Global Look Press

Ответ Алжира

Алжирская сторона не оставила заявление Полянского без ответа. Дипломат Туфик Кудри отверг замечания российского политика.

— Отважная боксерша — мисс Иман Хелиф — родилась женщиной. Она прожила свое детство, воспитание и юношеские годы как женщина. Она занималась спортом как полноценная женщина. В этом вопросе нет ни капли сомнений, за исключением тех, у кого есть неясные политические планы, — считает Кудри.

Джанджем Суваннапхенг и&nbsp;Иман Хелиф. Хелиф будет боксировать за золото. Интерсекс одержала еще одну победу

Финалы с участием Хелиф и Юйтин запланированы на 9 и 10 августа. Очевидно, что у соперниц интерсекс-спортсменок появится большая фан-база. Кажется, весь боксерский (и не только) мир разделился на две стороны: тех, кто осуждает участие Линь и Иман, и тех, кто не видит противоречий в их выступлениях. МОК придерживается второй позиции — именно поэтому девушки, провалившие гендерный тест, допущены до Олимпиады.

Бокс
Олимпиада
Иман Хелиф
Линь Юйтин
29
9
Читайте также
В Париже задержали бразильца за продажу поддельных медалей Олимпийских игр
Американец Куинси Холл взял золото в беге на 400 метров
Военкора Поддубного направят в московскую клинику для дальнейшего лечения
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание после падения на ОИ
Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за США
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турчанка показала интерсекс-боксерше после проигранного боя жест «Х». Что он означает?
Новости
RSS RSS
Все новости