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«Я всегда была такой!» Тайвань собирается судиться, чтобы защитить честь интерсекс-боксерши

Тайвань будет судиться с IBA, чтобы защитить честь интерсекс-боксерши Юйтин
Екатерина Зобова
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Линь Юйтин.
Фото Reuters
Сама Линь Юйтин признается, что ее всегда путали с мужчиной.

Скандал вокруг допущенных МОК на Олимпиаду в Париже интерсекс-боксерш Линь Юйтин и Иман Хелиф не утихает. Обостряет обстановку тот факт, что обе девушки добрались до финалов в своих весовых категориях и имеют хорошие шансы выиграть золотые медали Игр-2024. А это, естественно, вызывает недовольство соперниц, не способных ничего противопоставить представительницам Тайваня (Китайского Тайбэя) и Алжира на ринге.

Впрочем, возмущение высказывают и сами виновницы сложившейся ситуации. По словам Юйтин, ее «раздражают некоторые комментарии», которые приходится слышать и читать.

Фото Reuters

«Когда я иду в женский туалет, меня спрашивают: «Вам точно туда?»

«Все, что я могу сделать, — это сказать себе: «Ты не в состоянии контролировать их слова». Пусть говорят что хотят. Моя совесть на этот счет чиста. Мы доказали, что тест IBA был ложным и процесс не соответствовал никаким стандартам, но шум все равно остается. Иногда закрадывается мысль: интересно, не преследуют ли меня намеренно? В прошлом году я была сбита с толку. Это было смехотворно. Но больше всего волновало то, что меня лишили бронзовой медали и источника дохода», — заявила Юйтин в интервью CNA English News.

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При этом сама спортсменка признает: она действительно внешне похожа на мужчину и уже привыкла к этому.

«Иногда, когда я иду в женский туалет, меня спрашивают: «Вам точно туда?» Тогда я отвечаю, что женщина. Возможно, это связано с моим ростом и прической. Но я всегда была такой. Если бы я носила длинные волосы, мне пришлось бы тратить много времени на их укладку и у меня, возможно, не было бы возможности отдохнуть между утренними и дневными процедурами», — рассказала Юйтин.

Фото Reuters

Дипломатический демарш

Бывший президент федерации бокса Тайваня Ли У-нан также отметил, что многие и раньше сомневались в поле девушки. Но ей не стоит обращать на это внимания, а нужно готовиться к финалу Олимпиады.

«Это всего лишь психологические приемы, призванные ее расстроить. Я сказал Линь, чтобы она не боялась: весь Тайвань поддерживает ее, включая бывшего президента Цай Ин-вэнь, которая даже приходила смотреть на ее тренировки», — сказал У-нан.

Тем временем правительство Тайваня уже объявило о том, что собирается подать иск против Международной ассоциации бокса (IBA) и отстоять честь Юйтин. Юридическое разбирательство планируется начать после завершения Олимпиады в Париже, поскольку сейчас чиновники не хотят отвлекать спортсменку от соревнований.

Иман Хелиф и&nbsp;Линь Юйтин. «Абсолютно отвратительное зрелище». Участием в Олимпиаде интерсекс-боксерш озаботились в ООН

МИД Тайваня выступил с заявлением в адрес IBA и России. В нем, в частности, осуждается речь заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского на заседании, посвященном женщинам, миру и безопасности. «На Олимпийских играх в Париже женщины-боксеры публично подвергаются насилию со стороны спортсменов, которые ранее не прошли гормональные тесты, проводимые Международной федерацией бокса [IBA], и, по мнению Федерации и здравого смысла, являются мужчинами», — сказал Полянский, вызвав огромное недовольство представителей Тайваня.

Бокс
Олимпиада
Линь Юйтин
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