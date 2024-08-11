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Париж-2024

Сегодня, 10:10

Второе золото интерсекс-боксерши. Это самые спорные медали на Олимпиаде

Интер-секс боксерша Линь Юйтин стала олимпийской чемпионкой в Париже
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Линь Юйтин.
Фото Global Look Press
Представительница Тайваня Линь Юйтин выиграла финал в весовой категории до 57 кг, победив Юлию Шеремету из Польши.

Интерсекс-боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин обострили олимпийский турнир в Париже. Коротко напомню причину конфликта. Спортсменки из Алжира и Тайваня провалили гендерный тест на чемпионате мира-2023 и были сняты с соревнований в Нью-Дели. У Международной ассоциации бокса возникли сомнения в принадлежности атлеток к женскому полу. Однако МОК допустил Хелиф и Юйтин до Олимпиады во Франции. Обе боксерши выиграли соревнования в своих весовых категориях.

Два золота

10 августа состоялся финальный бой Юйтин в категории до 57 кг. Представительница Тайваня (Китайского Тайбэя) победила Юлию Шеремету из Польши единогласным решением судей. Линь выиграла первую золотую медаль для своей страны в истории Олимпийского бокса. К слову, для Хелиф финал сложился также успешно: все судьи отдали победу алжирской спортсменке.

Воскресенье, 11&nbsp;августа,&nbsp;&mdash; заключительный день Олимпиады. Олимпиада-2024: заключительный день Игр. Онлайн-трансляция 11 августа

Золотые медали интерсекс-боксерш вызвали еще большую критику в их адрес. МОК, впрочем, на протяжении всей Олимпиады оправдывал спортсменок, которые подверглись травле в социальных сетях. Соперницы Хелиф и Юйтин после поражений намеренно показывали скрещенные пальцы, демонстрируя наличие женских XX-хромосом. Линь после финала заявила, что старалась не отвлекаться на критику.

— Как топовому спортсмену, мне крайне важно оставаться сосредоточенным на игре. Все, что мне нужно знать, — это кто мой соперник и как подготовиться к следующему поединку, — приводит слова Юйтин Focustaiwan.tw.

Хелиф, однако, выбрала другой способ и обратилась в парижскую прокуратуру из-за нападок в интернете и киберпреследования. Об этом сообщает Agence France-Presse с отсылкой к словам адвоката спортсменки Набиля Буди. Он заявил, что правоохранители займутся расследованием, чтобы выяснить, кто затеял «женоненавистническую, расистскую и сексистскую кампанию» против Иман.

Линь Юйтин.
Фото Global Look Press

Зачистка критики

С критикой Хелиф и Юйтин выступили не только представители спорта. Аналогичное мнение о допуске на Олимпиаду проваливших гормональный тест боксерш высказал в социальных сетях британский биолог Ричард Докинз. Однако позднее ученый потерял свой аккаунт в Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Иман Хелиф с&nbsp;золотой медалью Олимпиады-2024. Хелиф переписала историю бокса. Интерсекс взяла золото Парижа

— Мой аккаунт, видимо, был полностью удален (без объяснения причин), потому что я написал, что боксеры-мужчины, такие как Иман Хелиф (с XY-хромосомами), не должны драться с женщинами на Олимпийских играх. Конечно, мое мнение открыто для цивилизованного обсуждения. Но не для откровенной цензуры, — пожаловался Докинз.

Золотые медали Хелиф и Юйтин останутся самыми противоречивыми на Олимпиаде в Париже. Перед следующими Играми членам МОК стоит серьезно задуматься о законности участия интерсекс-спортсменок в соревнованиях с девушками.

Бокс
Иман Хелиф
МОК
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