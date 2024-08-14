Кремлев о ситуации с Хелиф: «Мне было очень стыдно. Бах официально признал насилие мужчины над женщиной»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу алжирской боксерши Иман Хелиф в категории до 66 кг на Олимпийских играх-2024.

«Мне было печально! Мне было очень стыдно. Как можно было допустить это? Мы все говорим про генедерное равенство, равноправие мужчин и женщин. Мы все выступаем против насилия мужчин над женщиной. Но сегодня Томас Бах и его команда официально признают насилие. Это был первый шаг, который он сделали специально. Они хотели не замечать негатива, но люди это так просто не оставили. Много разных ассоциаций, стран подключились и остановили этот беспредел. Как? Уходом Томаса Баха — это самое главное. После него все будет зачищено», — сказал Кремлев «СЭ».

Спортсменка одержала победу в финале женского турнира в весовой категории до 66 кг над китаянкой Ян Лю единогласным решением судей (5:0).

Хелиф — одна из самых скандальных участниц Олимпиады. В 2023 году Международная боксерская ассоциация отстранила ее от соревнований из-за проваленного гендерного теста. По данным организации, у Иман выявили наличие XY-хромосом: Y-хромосома — признак мужского организма. Однако Международный олимпийский комитет допустил Иман к женским соревнованиям. По ходу турнира алжирка столкнулась с большим количеством хейта со стороны зрителей и соперниц, которые заявляли, что она мужчина.

14 августа прокуратура Парижа начала расследование после жалобы Хелиф на травлю в интернете.