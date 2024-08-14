Тренер боксерши Хелиф: «Эндокринолог в Париже заключил, что Иман является женщиной»

Жорж Касорла, тренер по физподготовке алжирской боксерши Иман Хелиф заявил, что спортсменка действительно является женщиной.

«Она молодая женщина, которую воспитывали как девочку. После чемпионата мира 2023 года, когда ее дисквалифицировали, я проявил инициативу и связался с известным эндокринологом в университетской больнице Кремлен-Бисетр в Париже, который ее осмотрел. Он подтвердил, что Иман действительно женщина, несмотря на ее кариотип и уровень тестостерона. Он сказал: «Есть проблема с ее гормонами и хромосомами, но она женщина». Это было все, что имело для нас значение», — приводит слова Касорлы Le Point.

Хелиф — одна из самых скандальных участниц Олимпиады. В 2023 году Международная боксерская ассоциация отстранила ее от соревнований из-за проваленного гендерного теста. По данным организации, у Иман выявили наличие XY-хромосом: Y-хромосома — признак мужского организма. Однако Международный олимпийский комитет допустил Иман к женским соревнованиям. По ходу турнира алжирка столкнулась с большим количеством хейта со стороны зрителей и соперниц, которые заявляли, что она мужчина.

14 августа прокуратура Парижа начала расследование после жалобы Хелиф на травлю в интернете.