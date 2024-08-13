Тренер боксерши Хелиф рассказал о ее реакции на результат гендерного теста

Тренер алжирской боксерши Иман Хелиф Жорж Касорла рассказал, какие эмоции испытала спортсменка после того, как узнала результаты гендерного теста.

«Мне это показалось отвратительным. Эта бедная молодая девушка была опустошена, внезапно обнаружив, что она, возможно, не девушка», — цитирует тренера Reduxx.

Спортсменка одержала победу в финале женского турнира в весовой категории до 66 кг над китаянкой Ян Лю единогласным решением судей (5:0).

Хелиф — одна из самых скандальных участниц Олимпиады. В 2023 году Международная боксерская ассоциация отстранила ее от соревнований из-за проваленного гендерного теста. По данным организации, у Иман выявили наличие XY-хромосом: Y-хромосома — признак мужского организма. Однако Международный олимпийский комитет допустил Иман к женским соревнованиям. По ходу турнира алжирка столкнулась с большим количеством хейта со стороны зрителей и соперниц, которые заявляли, что она мужчина.