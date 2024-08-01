Российская боксерша Аминева — о Хелиф: «Благодаря IBA и гендерным тестам ее вовремя остановили»

Российская боксерша Азалия Аминева прокомментировала «СЭ» решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить алжирку Иман Хелиф на Олимпиаду-2024 в Париже.

Аминева проиграла Хелиф в 1/8 чемпионата мира по боксу 2023 года. Перед финалом Хелиф была отстранена из-за высокого уровня тестостерона в организме.

«Я уже практически не вспоминаю тот поединок, моя карьера развивается, — сказала «СЭ» Аминева. — Но помню, что алжирка тогда фактически смошенничала. Благодаря IBA и гендерным тестам ее вовремя остановили. К сожалению, отдельные представители нашего вида спорта не оставляют попыток обойти действующие правила допуска. И я рада, что на их пути всегда становится IBA, не давая шансов на незаконное преимущество. Жаль, что МОК при этом не прислушивается к здравому смыслу. Я никому и никогда не желаю зла, но считаю, что попытки мошенничества в спорте недопустимы».

25-летняя Иман Хелиф является серебряным призером чемпионата мира 2022 года.