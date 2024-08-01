В IBA объяснили отстранение проваливших гендерный тест спортсменок, которых допустили на Олимпиаду

В Международной ассоциации бокса (IBA) рассказали о причинах отстранения боксеров Иман Хелиф из Алжира и представительницы Тайваня Линь Юйтин, которых допустили к участию в Олимпиаде.

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф и Юйтин от участия в чемпионате мира. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете (МОК) посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям.

«24 марта 2023 года IBA запретила спортсменкам участвовать в чемпионате мира по боксу среди женщин в Нью-Дели. Эта дисквалификация была вызвана тем, что они не соответствовали критериям отбора для участия в соревнованиях среди женщин, установленным регламентом организации», — говорится в сообщении IBA, которое приводит ТАСС.

Кроме того, в организации отметили, что спортсменки проходили не тест на уровень тестостерона, а специальное тестирование для соответствия гендера.