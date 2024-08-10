Сборные Франции и США сыграют в финале олимпийского баскетбольного турнира в субботу, 10 августа. Матч за золотую медаль пройдет на площадке «Аккор Арены» («Париж Берси») в Париже (Франция). Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

В 1/2 финала французская сборная победила Германию со счетом 73:69. Американцы обыграли команду Сербии — 95:91.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.