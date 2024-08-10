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Франция — США: смотреть трансляцию финала Олимпиады (баскетбол, мужчины)

Франция и США сыграют в финале олимпийского баскетбольного турнира 10 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Франция и США сыграют в финале олимпийского баскетбольного турнира 10 августа.
Фото Global Look Press

Сборные Франции и США сыграют в финале олимпийского баскетбольного турнира в субботу, 10 августа. Матч за золотую медаль пройдет на площадке «Аккор Арены» («Париж Берси») в Париже (Франция). Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Виктор Вембаньяма и&nbsp;Леброн Джеймс. Олимпиада-2024: белорус Тихонцов взял бронзу, Франция против США в финале баскетбольного турнира. Онлайн-трансляция 10 августа

В 1/2 финала французская сборная победила Германию со счетом 73:69. Американцы обыграли команду Сербии — 95:91.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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