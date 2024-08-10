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Гомельский считает, что судьи помогли сборной США по баскетболу выйти в финал Олимпиады

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский заявил, что баскетболисты США вышли в финал Олимпиады в Париже не без помощи судей.

В полуфинале баскетбольного турнира американцы обыграли Сербию со счетом 95:91. При этом команда США до четвертой четверти лишь дважды вела в счете и уступала после третьего отрезка в 13 очков.

«Последние матчи на Олимпиаде были напряженные. Матч США — Сербия мало кого оставил равнодушным. Американцы три четверти были сонными и проснулись только в четвертой. Но хочу сказать, победили они, на мой взгляд, не без помощи арбитров. Судьи были не до конца объективны в конце и не справились с давлением миллионеров», — приводит ТАСС слова Гомельского.

В финале баскетбольного турнира на Олимпиаде США 11 августа сыграют со сборной Франции.

Ранее Гомельский прокомментировал исполнение фрагмента балета «Лебединое озеро» в перерыве полуфинального матча между командами США и Сербии по баскетболу на Олимпийских играх.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Олимпиада
Сборная США по баскетболу
Евгений Гомельский
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