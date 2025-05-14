Уголовное дело об избиении комментатора Скворцова закрыли за примирением сторон

Уголовное дело, возбужденное после избиения телекомментатора Романа Скворцова, закрыто в связи с примирением сторон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Новосибирской области.

49-летний Скворцов попал в больницу Новосибирска ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. У комментатора диагностировали ушиб головного мозга и гематому.

Подозреваемого в нападении на Скворцова задержали 14 февраля. Мужчина признал свою вину и позже был отпущен под подписку о невыезде. Сам журналист не выдвигал никаких обвинений.