Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

14 мая 2025, 13:35

В КБР умерла школьница, раненная копьем

Камила Абдурахманова
корреспондент

В Кабардино-Балкарии региональное СУСК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела после гибели 13-летней девочки. В голову подростка попало копье во время легкоатлетической тренировки.

Инцидент случился 3 мая, однако ранее ведомство не сообщало об этом случае.

«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования воспитанницы детской спортивной школы... По версии следствия, 3 мая во время проведения тренировки по легкой атлетике в муниципальной спортивной школе станицы Приближная несовершеннолетний 2008 года рождения, оставшись без контроля проводившего занятие преподавателя, метнул копье, которым попал в голову несовершеннолетней воспитаннице школы 2011 года рождения», — говорится в сообщении.

В ведомстве заметили, что следствие изучило все обстоятельства произошедшего, допросило очевидцев, сотрудников спортивной школы и профильного министерства, изъяло документацию, регламентирующую порядок проведения полевых учебных занятий и обеспечение техники безопасности. Также ведомство отметило, что проводятся иные мероприятия по сбору доказательств и действиям ответственных лиц будет дана надлежащая правовая оценка.

Пострадавшую девочку доставили в больницу, где она от полученных повреждений скончалась через несколько дней.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Майоров сообщил, что попал в больницу: «У меня букет болезней»

Уголовное дело об избиении комментатора Скворцова закрыли за примирением сторон
Новости
RSS RSS
Все новости