В КБР умерла школьница, раненная копьем

В Кабардино-Балкарии региональное СУСК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела после гибели 13-летней девочки. В голову подростка попало копье во время легкоатлетической тренировки.

Инцидент случился 3 мая, однако ранее ведомство не сообщало об этом случае.

«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования воспитанницы детской спортивной школы... По версии следствия, 3 мая во время проведения тренировки по легкой атлетике в муниципальной спортивной школе станицы Приближная несовершеннолетний 2008 года рождения, оставшись без контроля проводившего занятие преподавателя, метнул копье, которым попал в голову несовершеннолетней воспитаннице школы 2011 года рождения», — говорится в сообщении.

В ведомстве заметили, что следствие изучило все обстоятельства произошедшего, допросило очевидцев, сотрудников спортивной школы и профильного министерства, изъяло документацию, регламентирующую порядок проведения полевых учебных занятий и обеспечение техники безопасности. Также ведомство отметило, что проводятся иные мероприятия по сбору доказательств и действиям ответственных лиц будет дана надлежащая правовая оценка.

Пострадавшую девочку доставили в больницу, где она от полученных повреждений скончалась через несколько дней.