Форум «Masters of Sport: новый старт» пройдет в Москве 27 мая
27 мая 2025 года в пространстве «Кибердом» пройдет форум «Masters of Sport: новый старт», организованный FCongress при информационной поддержке Forbes Russia и «Спорт-Экспресса».
Индустрия спорта в России в последние годы столкнулась с серьезными вызовами, но изменение прежней модели развития нашей спортивной отрасли не привело к ее упадку, а стало временем новых возможностей и новых решений. В 2025 году ожидается возобновление участия российских спортсменов в крупнейших международных соревнованиях. Государство разрабатывает законопроект по созданию Российского спортивного фонда (РСФ), который поможет не только поддерживать профессиональный спорт, но и развивать массовые виды спорта, популяризировать активный образ жизни среди населения.
Какой станет новая траектория развития российского спортивного бизнеса? Кто сможет извлечь наибольшую выгоду из предстоящих изменений? Как найти свое место в новой расстановке сил на рынке? Все это обсудят участники и гости форума.
В программе форума:
- Сессия 1. Старт 2.0: перспективы и возможности спортивного бизнеса
- Кейс-шоу. Маркетинг спортивных событий. Как создать уникальный опыт для зрителей и сделать мероприятие финансово успешным?
- Сессия 2. Как бренды создают легенды: маркетинг в спорте
- Сессия 3. Активный выбор: культура здорового образа жизни
- Public Talk со спортивным агентом