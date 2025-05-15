Форум «Masters of Sport: новый старт» пройдет в Москве 27 мая

27 мая 2025 года в пространстве «Кибердом» пройдет форум «Masters of Sport: новый старт», организованный FCongress при информационной поддержке Forbes Russia и «Спорт-Экспресса».

Индустрия спорта в России в последние годы столкнулась с серьезными вызовами, но изменение прежней модели развития нашей спортивной отрасли не привело к ее упадку, а стало временем новых возможностей и новых решений. В 2025 году ожидается возобновление участия российских спортсменов в крупнейших международных соревнованиях. Государство разрабатывает законопроект по созданию Российского спортивного фонда (РСФ), который поможет не только поддерживать профессиональный спорт, но и развивать массовые виды спорта, популяризировать активный образ жизни среди населения.

Какой станет новая траектория развития российского спортивного бизнеса? Кто сможет извлечь наибольшую выгоду из предстоящих изменений? Как найти свое место в новой расстановке сил на рынке? Все это обсудят участники и гости форума.

В программе форума: