Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской по алиментам на 23 января

Савеловский районный суд Москвы отложил заседание по рассмотрению иска бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина к бывшей жене Юлии Барановской, сообщает официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы.

26 сентября стало известно о подаче иска 44-летним футболистом об изменении размера алиментов. Новое заседание назначено на 23 января 2026 года на 11.00 по московскому времени.

Аршавин и Барановская встречались почти девять лет. Их отношения не были официально зарегистрированы, у пары есть три общих ребенка.

В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении карьеры. Он играл за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». С января 2022 года он занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».