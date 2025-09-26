Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Савеловский районный суд города Москвы.

В суде заявили, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года.

Аршавин и Барановская встречались почти девять лет. Их отношения не были официально зарегистрированы, у пары есть три общих ребенка.

В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении карьеры. Он играл за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». С января 2022 года он занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».