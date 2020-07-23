Собянин заявил об отсутствии планов по возврату ограничений в Москве
16:54
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что власти столицы не намерены возвращать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
— Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». — Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации.
По последним данным в Москве зафиксировано 235 971 случай коронавируса, 4 364 погибло, 173 392 выздоровело.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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