Собянин заявил об отсутствии планов по возврату ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что власти столицы не намерены возвращать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

— Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». — Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации.

По последним данным в Москве зафиксировано 235 971 случай коронавируса, 4 364 погибло, 173 392 выздоровело.