Скончался народный артист СССР Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов умер на 96-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощницу.

Стриженов играл в таких кинофильмах, как «Овод», «Сорок первый», Белые ночи», «Звезда пленительного счастья», «Приступить к ликвидации» и многих других. Всего в его творчестве более трех десятков киноролей.

В 2009 году артист получил премию «Золотой Орел» за вклад в киноискусство. Он являлся членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.