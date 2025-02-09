Baza: оказавшийся в реанимации комментатор Скворцов мог быть избит неизвестными в Новосибирске

По предварительным данным, попавший в реанимацию спортивный комментатор Роман Скворцов мог быть избит неизвестными в Новосибирске, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, журналист был найден прохожими вечером 8 февраля недалеко от одного из местных заведений. Отмечается, что у Скворцова мог произойти конфликт с компанией молодых людей, которая состояла из 7-8 человек и находилась в заведении допоздна. Был ли изначально Скворцов в этой компании — неизвестно.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что врачам удалось стабилизировать состояние спортивного журналиста, и он находится в сознании.

У Скворцова были диагностированы травмы головы. При этом сам мужчина пока не помнит, что с ним произошло.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.