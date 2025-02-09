Полиция проводит проверку по факту попадания комментатора Скворцова в больницу с травмой головы

В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области ответили на вопрос «СЭ» об инциденте со спортивным комментатором Романом Скворцовым.

«В полицию было направлено сообщение из медицинского учреждения о поступлении гражданина с травмой головы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление обстоятельств получения травмы. Устанавливаем обстоятельства, как гражданин получил травму», — сообщили «СЭ» в ГУМВД по региону.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что врачам удалось стабилизировать состояние спортивного журналиста, и он находится в сознании.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.