Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса

Первый в России препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 получил одобрение Министерства здравоохранения, говорится в госреестре лекарственных средств. Лекарство «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «ХимРар» хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.

— Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир, — говорится в реестре.