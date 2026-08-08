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8 августа, 10:49

Президент России Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

Сергей Филин

Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником.

«Поздравляю с Днем физкультурника. Ваш праздник — дань уважения многим поколениям прославленных атлетов, тренеров, педагогов, организаторов, энтузиастов, которые закладывали основы и развивали отечественный спорт высших достижений, массовое физкультурное движение. С опорой на эти замечательные традиции и опыт своих предшественников, ветеранов сегодня вы бережно храните и приумножаете богатое спортивное наследие России, возрождаете и совершенствуете систему ГТО», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Президент отметил, что в нынешнем году в День физкультурника торжественно открывается Спартакиада народов России.

День физкультурника впервые прошел 18 июля 1939 года. С 1980 года он отмечается во вторую субботу августа.

Источник: Сайт Кремля
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Владимир Путин
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