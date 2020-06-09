Коронавирус в России: главное на утро 9 июня

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровел 239 999 человек.

- Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии.

— Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что отдых на российских курортах может подорожать более чем на 20-30 процентов.

— В МЧС России предложили расширить территории пляжей и зон купания. Такие меры связаны с необходимостью соблюдать дистанцию во время отдыха из-за пандемии коронавируса?.

— Россияне смогут выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Точную дату открытия границ в Минтрансе пока не называют.

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