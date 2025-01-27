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Сегодня, 19:25

Боксер Джонсон — о заявлении Трампа: «Существует только два пола — мужчина и женщина, так заложено природой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о признании только двух полов.

«В мире существует всего два пола — мужчина и женщина. Существует только «он» и «она». Так заложено природой. Природа определяет, какой у тебя пол. Это то, что тебе дается от рождения», — сказал Джонсон «СЭ».

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что будет проводить политику, по которой в США признаются только два пола.

Трамп победил на 60-х президентских выборах и стал 47-м главой государства. Этот срок станет для политика вторым, спустя четыре года после окончания предыдущего.

Дональд Трамп
Кевин Джонсон
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