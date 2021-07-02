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Главное о коронавирусе в России и мире на 2 июля: статистика и факты

12:00
Коронавирус в мире. Фото AFP
Коронавирус в мире. Фото AFP
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В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 23 218 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 679 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 197 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6893), Московской области (2488), Санкт-Петербурге (1671), Нижегородской области (382) и Брянской области (334).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 561 360 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 136 565 летальных исходов, выздоровели 5 035 518 человек.

— В Москве от коронавируса привились уже 2,6 млн человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 2 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 183 463 474.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 561 403 человека. Далее идут Индия (30 458 251) и Бразилия (18 662 304).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 620 645. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (520 189) и Индия (400 312).

— Казахстан вводит обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, торговли и общепита. Для непривитых сотрудников ограничат работу в очном режиме.

— Таиланд на фоне резкого роста заболеваемости возвращает ограничения. В Бангкоке снова закрылись на месяц все рестораны, остановлены стройки, городки строительных рабочих на месяц закрыты на полный карантин.

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Сергей Разин все материалы автора

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