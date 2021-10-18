В Санкт-Петербурге с 1 ноября вводят QR-коды для посещения общественных мест. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает ТАСС.

«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации», — говорится в постановлении.

Также стало известно, что с 15 ноября необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

18 октября в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 3097 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за последние сутки в России выявили 34 325 новых случаев заражения.