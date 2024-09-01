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Гриффин — о бое с Сильвой: «Я чувствовал себя ребенком, который дерется с отцом»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Форрест Гриффин (19-7) признался, что бой с экс-чемпионом в среднем весе Андерсоном Сильвой (34-11) – самый сложный в его карьере.

«Хуже, чем бой с Андерсоном Силвой, быть не может, – приводит слова Гриффина Bloody Elbow. – Каждый спрашивает меня: «Что тогда случилось?" Я был очень растерян.

Я попытался ударить его, но он ловко уклонился и посмотрел на меня с таким выражением лица, будто я совершил глупость. Его взгляд говорил: "Как можно было так поступить?»

Он посмотрел на меня с недоумением: «Неужели ты думал, что сможешь меня ударить? Какая наивность». А затем он ударил меня. Мне стало очень стыдно за свою попытку. Я почувствовал себя ребенком, который пытается противостоять своему отцу».

Гриффин проиграл Сильве в невероятно одностороннем поединке. Этот бой состоялся 8 августа 2009 года на турнире UFC 101 в Пенсильвании, США. Сильва, который на тот момент был чемпионом в среднем весе, перешел в полутяжелый дивизион, чтобы сразиться с Гриффином.

Сильва одержал эффектную победу, нокаутировав Гриффина в первом раунде. Этот бой часто вспоминают благодаря удивительному удару Сильвы и движению головы, когда он, казалось, без труда избегал ударов Гриффина, прежде чем нанести нокаутирующий удар, завершивший бой. Это было одно из самых ярких и запоминающихся выступлений Сильвы за всю его карьеру в UFC.

Андерсон Силва
Форрест Гриффин
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