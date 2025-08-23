Турнир UFC Fight Night состоится в Шанхае в субботу, 23 августа. Начало прелимов — в 10.00 по московскому времени, основного карда — в 13.00.

Основной кард

Джонни Уокер (Бразилия) — Миньян Чжан (Китай)

Брайан Ортега (США) — Алджамейн Стерлинг (США)

Сергей Павлович (Россия) — Вальдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика)

Су Мудаэрджи (Китай) — Кевин Борхас (Перу)

Нуераджи Таулэйк (Китай) — Кифер Кросби (Ирландия)

Предварительный кард

Махешате Хайсаер (Китай) — Гэйдж Янг (США)

Лонир Кавана (Великобритания) — Чарльз Джонсон (США)

Мишел Перейра (Бразилия) — Кайл Даукаус (США)

Жу Ронг (Китай) — Остин Хуббард (США)

Чжа Йи (Китай) — Вестин Уилсон (США)

Лонг Сяо (Китай) — Су Юнг Ю (Корея)

Уран Сатыбалдиев (Киргизия) — Дияр Нургожай (Казахстан)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира в Шанхае. Результаты боев можно отслеживать в разделе UFC на нашем сайте и в нашем матч-центре.

В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе. Предварительный кард также будут транслировать канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.