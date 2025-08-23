UFC Fight Night Уокер — Чжан: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night пройдет в Шанхае 23 августа
Турнир UFC Fight Night состоится в Шанхае в субботу, 23 августа. Начало прелимов — в 10.00 по московскому времени, основного карда — в 13.00.
Основной кард
- Джонни Уокер (Бразилия) — Миньян Чжан (Китай)
- Брайан Ортега (США) — Алджамейн Стерлинг (США)
- Сергей Павлович (Россия) — Вальдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика)
- Су Мудаэрджи (Китай) — Кевин Борхас (Перу)
- Нуераджи Таулэйк (Китай) — Кифер Кросби (Ирландия)
Предварительный кард
- Махешате Хайсаер (Китай) — Гэйдж Янг (США)
- Лонир Кавана (Великобритания) — Чарльз Джонсон (США)
- Мишел Перейра (Бразилия) — Кайл Даукаус (США)
- Жу Ронг (Китай) — Остин Хуббард (США)
- Чжа Йи (Китай) — Вестин Уилсон (США)
- Лонг Сяо (Китай) — Су Юнг Ю (Корея)
- Уран Сатыбалдиев (Киргизия) — Дияр Нургожай (Казахстан)
«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира в Шанхае. Результаты боев можно отслеживать в разделе UFC на нашем сайте и в нашем матч-центре.
В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе. Предварительный кард также будут транслировать канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.
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