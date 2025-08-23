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23 августа 2025, 08:00

UFC Fight Night Уокер — Чжан: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night пройдет в Шанхае 23 августа
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night состоится в Шанхае в субботу, 23 августа. Начало прелимов — в 10.00 по московскому времени, основного карда — в 13.00.

Основной кард

  • Джонни Уокер (Бразилия) — Миньян Чжан (Китай)
  • Брайан Ортега (США) — Алджамейн Стерлинг (США)
  • Сергей Павлович (Россия) — Вальдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика)
  • Су Мудаэрджи (Китай) — Кевин Борхас (Перу)
  • Нуераджи Таулэйк (Китай) — Кифер Кросби (Ирландия)

Предварительный кард

  • Махешате Хайсаер (Китай) — Гэйдж Янг (США)
  • Лонир Кавана (Великобритания) — Чарльз Джонсон (США)
  • Мишел Перейра (Бразилия) — Кайл Даукаус (США)
  • Жу Ронг (Китай) — Остин Хуббард (США)
  • Чжа Йи (Китай) — Вестин Уилсон (США)
  • Лонг Сяо (Китай) — Су Юнг Ю (Корея)
  • Уран Сатыбалдиев (Киргизия) — Дияр Нургожай (Казахстан)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира в Шанхае. Результаты боев можно отслеживать в разделе UFC на нашем сайте и в нашем матч-центре.

В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе. Предварительный кард также будут транслировать канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

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