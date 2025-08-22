Умар Нурмагомедов назвал дату своего следующего боя

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, что проведет следующий бой на турнире UFC 321, который пройдет 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мне менеджер позвонил и сказал, что UFC предлагает мне подраться в Абу-Даби. Мы посоветовались и решили, что, так как вся команда тоже будет в Дубае, локация рядом, буду драться в Абу-Даби», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

29-летний Нурмагомедов за карьеру одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. В последнем бою он проиграл Мерабу Двалишвили в поединке за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 311 18 января 2025-го.