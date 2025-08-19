Сергей Павлович против Валдо Кортеса-Акосты: дата боя и время начала турнира UFC Fight Night

Россиянин Сергей Павлович и Валдо Кортес-Акоста из Доминиканской Республики встретятся на турнире UFC Fight Pass в субботу, 23 августа. Турнир начнется в 10.00 по московскому времени, основной кард — в 13.00.

Результаты боев турнира можно отслеживать в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа «UFC Fight Pass», канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе. Предварительный кард также будут транслировать канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

У Павловича в карьере 19 побед и три поражения. Кортес-Акоста в ММА провел 15 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение.