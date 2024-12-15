Дана Уайт: «В Вегасе бой Ковингтона и Бакли не остановили бы»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу американского бойца Хоакина Бакли над соотечественником Колби Ковингтоном на турнире UFC в Тампе.

Поединок завершился победой Бакли, так-как Ковингтон не смог продолжать бой из-за серьезного рассечения над правым глазом.

«Без сомнения, это было неприятное рассечение, но в Вегасе этот бой бы не остановили», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 63.

На счету 30-летнего Бакли 21 победа при 6 поражениях. 36-летний Ковингтон потерпел 5-е поражение при 17 победах в карьере.