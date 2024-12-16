Президент UFC сообщил, что идут переговоры об организации прощального боя Порье

Президент UFC Дан Уайт заявил, что для представителя легкой весовой категории Дастина Порье, который является бывшим обладателем временного пояса UFC, следующий бой может стать финальным в его карьере.

«Мы ведем переговоры с Дастином. Выясняем, какой бой он хочет получить в конце своей карьеры», — заявил Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 63.

В июне 2024 года на турнире UFC 302 прошел поединок, в котором Порье пытался завоевать титул чемпиона в бою с Исламом Махачевым. Однако российский боец победил американца сабмишном в пятом раунде. После этого боя Порье стал говорить о завершении карьеры. Всего на счету 35-летнего бойца 30 побед и 9 поражений в профессиональном спорте.