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Сегодня, 14:12

Президент UFC сообщил, что идут переговоры об организации прощального боя Порье

Камила Абдурахманова
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Президент UFC Дан Уайт заявил, что для представителя легкой весовой категории Дастина Порье, который является бывшим обладателем временного пояса UFC, следующий бой может стать финальным в его карьере.

«Мы ведем переговоры с Дастином. Выясняем, какой бой он хочет получить в конце своей карьеры», — заявил Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 63.

В июне 2024 года на турнире UFC 302 прошел поединок, в котором Порье пытался завоевать титул чемпиона в бою с Исламом Махачевым. Однако российский боец победил американца сабмишном в пятом раунде. После этого боя Порье стал говорить о завершении карьеры. Всего на счету 35-летнего бойца 30 побед и 9 поражений в профессиональном спорте.

Дастин Порье
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