Шон О'Мэлли: «В следующем бою нокаутирую Марлона Веру и брошу вызов Джервонта Дэвису»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли (17-1) рассказал, кого он видит в качестве своего следующего оппонента.

«Следующий бой будет очень интересным, — начал О’Мэлли в эфире программы Believe You Me. — Это во многом объясняет, почему я хочу драться с «Чито» [Марлоном Верой]. Если посмотреть на то, кто следующий по рейтингу, то это Мераб [Двалишвили]. Я чемпион. Я хочу этого. Посмотрим, что из этого выйдет. Недавно у меня была встреча с Даной [Уайтом], и он сказал, что через несколько недель объявит что-то очень важное. Но я знаю, чего я хочу, и я хочу самых громких боев. Я хочу зарабатывать много денег и продавать много платных трансляций.

Давайте сразу уточним, что я выбираю «Чито» не потому, что он — самое громкое имя. Он не очень интересен, без обид. Может быть, он и более громкое имя, чем Мераб или Кори [Сэндхаген], который образец того, как не надо строить свою карьеру. Единственная причина, по которой бой с «Чито» имеет большое значение, — это наш спорный поединок. Вот почему этот бой имеет большое значение. Вчера Чейл [Соннен] провел опрос среди 50 тысяч человек, и 52 процента хотели, чтобы я подрался с «Чито». Мы должны дать людям то, что они хотят.

В идеале я должен выйти на бой и нокаутировать «Чито». Я не могу выиграть решением, я не могу заставить его сдаться, я не могу сделать это [скучным]. Я должен выйти и нокаутировать «Чито», а затем я вызову Джервонта [Дэвиса]. Я знаю, что для многих этот бой звучит глупо, но если я выйду и нокаутирую «Чито», я удвою свою звездность. Я — большая звезда. Но, опять же, Джервонта еще не до конца готов. Я полагаю, что он находится в тюрьме, поэтому я не думаю, что кто-то еще сказал ему, что я хочу с ним драться».

О’Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.