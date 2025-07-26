Шара Буллет — о победе над Баррио: «Шаг за шагом буду идти к тому, чтобы стать чемпионом»

Российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) поделился эмоциями после победы над канадцем Марком-Андре Баррио на турнире UFC on ABC в Абу-Даби.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

«Шаг за шагом, Иншаллах, я буду идти к тому, чтобы стать чемпионом. Я очень упорно тренировался к этому бою, я очень хорошо чувствовал себя в поединке. Иншаллах, сейчас у меня будет победа-победа-победа. Этот соперник был тяжелым, очень тяжелым, в UFC легких нет.

Что дальше? Неважно. Я готов драться в следующем месяце, я очень мотивирован, этот бой был моей реабилитацией, я не повторю своих ошибок. Всем большая благодарность тем, кто за меня переживал, кто сердцем всегда за меня, я очень люблю своих фанатов по всему миру, Россия, страны СНГ, мой любимый Дагестан, Кавказ, все добрые русские мужики, я с вами, полный газ!» — заявил Магомедов после боя.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC в Абу-Даби.