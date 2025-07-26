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Роберт Уиттакер — Ранье де Риддер: трансляция боя на турнире UFC в Абу-Даби

Роберт Уиттакер и Ранье де Риддер сойдутся на турнире UFC в Абу-Даби
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press, Getty Images

Австралиец Роберт Уиттакер и нидерландец Ранье де Риддер проводят бой в среднем весе на турнире UFC on ABC в ночь на воскресенье, 27 июля (по московскому времени). Поединок является главным событием вечера в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Уиттакер — де Риддер

Где смотреть бой Роберт Уиттакер — Ранье де Риддер на UFC в Абу-Даби

Бой между Уиттакером и де Риддером, как и все поединки главного карда UFC on ABC, в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, официальное приложение UFC Fight Pass, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в ретрансляции эфира федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Абу-Даби. Отслеживать результаты всех поединков можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

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Статистика перед боем Роберт Уиттакер — Ранье де Риддер на UFC в Абу-Даби

Роберту Уиттакеру — 34 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 26 побед и восемь поражений. Предыдущим соперником Роберта был представляющий ОАЭ россиянин Хамзат Чимаев в рамках UFC 308 27 октября 2024 года. Австралиец уступил сдачей после залома челюсти в первом раунде.

34-летний Ранье де Риддер на профессиональном уровне одержал 20 побед и потерпел 2 поражения. В предыдущем бою 3 мая 2025 года Ранье победил американца Бо Никала на турнире UFC on ESPN 67 техническим нокаутом во втором раунде.

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