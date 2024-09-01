Кайо Борральо: «Чимаев победит Уиттакера»

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Кайо Борральо (17-1) предполагает, что 12-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) победит экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (26-7) за счет своей борьбы.

«Уиттакер считает, что Хамзат устанет. Однако давайте посмотрим, насколько хороши спарринг-партнеры Уиттакера, которые будут копировать стиль боя Хамзата. Все зависит от того, привык ли Уиттакер к такому уровню борьбы во время своего тренировочного лагеря. Если он не почувствует большой разницы, то начнется настоящий бой. Я считаю, что Хамзат победит. Он будет доминировать на земле. Но Уиттакер был чемпионом, поэтому нельзя списывать его со счетов. Это будет захватывающий бой, и я с нетерпением жду его», — сказал бразилец Submission Radio.

Уиттакер и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.