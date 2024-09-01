Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:23

Кайо Борральо: «Чимаев победит Уиттакера»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Кайо Борральо (17-1) предполагает, что 12-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) победит экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (26-7) за счет своей борьбы.

«Уиттакер считает, что Хамзат устанет. Однако давайте посмотрим, насколько хороши спарринг-партнеры Уиттакера, которые будут копировать стиль боя Хамзата. Все зависит от того, привык ли Уиттакер к такому уровню борьбы во время своего тренировочного лагеря. Если он не почувствует большой разницы, то начнется настоящий бой. Я считаю, что Хамзат победит. Он будет доминировать на земле. Но Уиттакер был чемпионом, поэтому нельзя списывать его со счетов. Это будет захватывающий бой, и я с нетерпением жду его», — сказал бразилец Submission Radio.

Уиттакер и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Кайо Борральо
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости