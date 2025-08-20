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20 августа 2025, 16:09

Кадыров подарил Чимаеву Maybach: «Я не сомневался в победе Хамзата»

Рамзан Кадыров и Хамзат Чимаев.
Фото соцсети

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров встретил в грозненском аэропорту бойца UFC в Хамзата Чимаева.

Хамзат Чимаев.Чимаев взял пояс UFC. Можно ли считать его чемпионство российским?

«Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался», — цитирует Кадырова РИА «Новости».

Глава региона подарил спортсмену автомобиль Maybach, поздравив его с завоеванием чемпионского пояса промоушена в среднем весе.

17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за пояс в среднем весе. У 31-летнего Чимаева 15 побед в 15 боях в ММА.

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Хамзат Чимаев
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