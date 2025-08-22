Павлович вышел с флагом России на битву взглядов с Кортесом-Акостой

Российский боец Сергей Павлович и Валдо Кортес-Акоста из Доминиканской Республики провели битву взглядов перед турниром UFC Fight Pass.

33-летний россиянин, как и обещал, вышел на сцену с российским флагом на плечах. 22 августа отмечается День флага России.

Турнир пройдет в субботу, 23 августа, и начнется в 10.00 по московскому времени, основной кард — в 13.00.

У Павловича в карьере 19 побед и три поражения. Кортес-Акоста в ММА провел 15 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение.