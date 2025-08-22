Шара Буллет признался, что мечтает провести бой на Красной площади

Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) рассказал, что хочет подраться на шоу UFC в Белом доме, но его главной мечтой является бой на Красной площади.

«Я хочу, конечно, и на Красной площади подраться, и в Белом доме. Это было бы вообще комбо! Если мы в Белый дом зайдем, и я выиграю там поединок, меня в любом случае захотят видеть на Красной площади! Всегда была мечта — на Красной площади подраться. Я видел, там проводились яркие турниры по боксу, Умар Назарович их тоже проводил. Каждый бы захотел на таком турнире участвовать», — цитирует Магомедова «Ушатайка».

26 июля Шара Буллет на турнире UFC в Абу-Даби победил канадца Марка-Андре Баррио единогласным решением судей. Во втором раунде боец из Канады сломал нос Магомедову, после чего россиянину пришлось перенести операцию.

Всего на счету 31-летнего Магомедова 16 побед при одном поражении в ММА.