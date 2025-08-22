Оливейра — о завершении карьеры: «Забудьте, я даже не думал об этом»

Бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Собираюсь ли я завершать карьеру? Нет, забудьте об этом. Меня пытаются отправить на пенсию, когда я еще сам не хочу этого. Даже не думал об этом. У меня нет желания уходить из ММА, и я не хочу этого. Мне всего 35 лет, и я наслаждаюсь тем, что делаю. Так что перестаньте обсуждать мою отставку, поскольку это не входит в мои планы», — цитирует бойца AgFight.

35-летний бразилец проведет следующий бой 11 октября против Рафаэля Физиева на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро. За карьеру Оливейра провел 47 боев — 35 побед, 11 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.