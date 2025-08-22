Махачев о возможном бое с Чимаевым: «Не хочу отвечать и открывать двери для раздора между нашими народами»

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном поединке с чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым.

Махачев оставил титул в легком весе и перешел в полусредний. Чимаев ранее выступал в полусреднем весе.

— Если ты станешь чемпионом UFC в полусреднем весе, то примешь поединок с Хамзатом?

— Сейчас, отвечая на этот вопрос, я не хочу открывать двери для всяких раздоров между нашими народами. Но посмотрим, у меня бой впереди тяжелый. После него посмотрим, — сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. Рекорд 33-летнего Махачева — 27 побед и 1 поражение.