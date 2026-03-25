Тактаров — о возвращении Макгрегора: «И через 20 лет он будет собирать людей больше, чем все остальные»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора о возвращении в смешанные единоборства.

О своем желании вновь выйти в октагон 37-летний ирландец заявил в соцсетях.

«У него работа такая. Ему нужно напоминать о себе. Макгрегор и через 20 лет вернется и будет собирать людей больше, чем все остальные, вместе взятые», — сказал Тактаров «СЭ».

Ирландец последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) американцу Дастину Порье. Всего в UFC на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

Елизавета Хатохина