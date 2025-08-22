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22 августа 2025, 21:44

Умар Нурмагомедов о словах Яна, что его пропихивают в UFC: «Посмотрите, как его разнесли в бою с Мерабом»

Руслан Минаев

Россиянин Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Петра Яна, который заявил, что брата Хабиба Нурмагомедова пропихивают в UFC.

«Не согласен. Посмотрите его бой с Мерабом Двалишвили, как его разнесли. И посмотрите мой бой с Мерабом, который получился конкурентным. Уже оттуда можно комментировать, кого пропихивают, а у кого хорошие бои», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Умар Нурмагомедов.«Ни братья, ни сестры мне ничего не положили». Как Петр Ян и Умар Нурмагомедов задевают друг друга в интервью

У 32-летнего Яна 19 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. 29-летний Нурмагомедов провел 19 боев, одержав 18 побед и потерпев 1 поражение.

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