Умар Нурмагомедов о словах Яна, что его пропихивают в UFC: «Посмотрите, как его разнесли в бою с Мерабом»

Россиянин Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Петра Яна, который заявил, что брата Хабиба Нурмагомедова пропихивают в UFC.

«Не согласен. Посмотрите его бой с Мерабом Двалишвили, как его разнесли. И посмотрите мой бой с Мерабом, который получился конкурентным. Уже оттуда можно комментировать, кого пропихивают, а у кого хорошие бои», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

У 32-летнего Яна 19 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. 29-летний Нурмагомедов провел 19 боев, одержав 18 побед и потерпев 1 поражение.