Корейский Зомби сделал заявление о завершении карьеры

Восьмой номер рейтинга UFC в полулегком весе Чон Чхан Сон (17-8), известный по прозвищу «Корейский Зомби», поблагодарил фанатов за поддержку по ходу его карьеры.

«Я не достиг всего, но я достиг достаточно, а желание большего в моей голове сродни жадности, поэтому я стараюсь остановиться. Мне кажется, что я получил незаслуженную любовь по сравнению с тем, что я сделал, поэтому я благодарен всем. Теперь мне кажется, что я больше не буду жить жизнью, в которой меня осуждают и сравнивают, поэтому я чувствую свободу, облегчение и страх.

А пока… Огромное спасибо за любовь к «Корейскому Зомби». Я был очень, очень счастлив, когда дрался в UFC. Спасибо UFC и Шону Шелби, Дане Уайту за то, что позволили мне жить этой жизнью. Макс Холлоуэй, было честью, что ты стал моим последним соперником. Давай когда-нибудь встретим друг друга с яркой улыбкой», — написал Чон Чхан Сон в соцсети.

Чхан Сон проиграл Максу Холлоуэю (25-7) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.