Илия Топурия пообещал показать Алексу Волкановски мастер-класс

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия (14-0) обрушился с критикой на нескольких бойцов UFC, в том числе на чемпиона полулегкого веса Алекса Волкановски (26-2).

«Я уважаю этих двоих — Макса Холлоуэя и Чон Чхан Сона, — но им пора завершать карьеру. Шон О'Мэлли, поднимись и, возможно, однажды мы разделим октагон и с тобой. Алекс Волкановски, готовься постучать, я покажу тебе мастер-класс», — написал Топурия в соцсети X.

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.