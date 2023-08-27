Макс Холлоуэй рассказал, почему не бросил вызов Алексу Волкановски

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) заявил, что никому не хочет бросать вызов, но при этом намерен стать лучшим бойцом в дивизионе.

«Я здесь не для того, чтобы кого-то вызывать. Это задача болельщиков. Я здесь только для того, чтобы быть неоспоримым, продолжать быть неоспоримым. Я буду продолжать ползти, карабкаться на вершину горы, и никто не остановит меня на этом пути», — сказал Холлоуэй после боя.

Холлоуэй победил Чон Чхан Сона (17-8) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.