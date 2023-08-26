Корейский Зомби: «Я заканчиваю с боями, не хочу быть в роли 3-го или 4-го номера»

Корейский боец Чон Чхан Сон, известный по прозвищу «Корейский Зомби», объявил о завершении карьеры после поражения от Макса Холлоуэя в главном поединке турнира UFC Fight Night 225.

Американец нокаутировал корейца в начале третьего раунда.

«Я заканчиваю с боями. Я всегда нацеливался на титул, я не хочу быть в роли 3-го или 4-го бойца в рейтинге. Я реально верил, что могу побить Макса Холлоуэя, но у меня не получилось. Я объявляю об уходе из боев», — сказал Сон в интервью после боя.

На счету 36-летнего Сона 17 побед и 8 поражений в ММА.