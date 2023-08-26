Макс Холлоуэй: «Мне повезло, что моя правая зашла раньше, чем правая Зомби»

Макс Холлоуэй прокомментировал победу над Чон Чхан Соном в главном поединке турнира UFC Fight Night 225 в Сингапуре.

Американец нокаутировал корейца в начале третьего раунда.

«Отдайте должное Корейскому Зомби, этот парень легенда, ***! Громче! Еще громче! Прежде всего, хочу выразить благодарность моему Спасителю, Иисусу Христу. Я даже не могу говорить сейчас о бое, все мои мысли о Мауи, это было для вас ребята. UFC помогает нам в этой борьбе, я специально дрался сегодня в красных шортах, чтобы поддержать моих людей. И вы ребята, если есть возможность, делитесь, распространяйте, помогите моим землякам-гавайцам.

Его агрессия в начале третьего раунда? Он не просто так носит прозвище Корейский Зомби, этот парень — миф, легенда. Мне просто повезло, что моя правая зашла раньше его», — сказал Холлоуэй в интервью после боя.

На счету 31-летнего Холлоуэя 25 побед и 7 поражений в ММА. У 36-летнего Сона 17 побед и 8 поражений.