Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 22:47

Железнякова: «После жизни в Париже очень ценишь Россию»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец UFC Дарья Железнякова рассказала, насколько высок уровень преступности в Париже, и сравнила столицу Франции с Санкт-Петербургом.

«Франция — очень криминальная страна. Не только Париж, где я была. Очень многое слышала про Марсель — особо криминальный город. Общалась с русскоязычными людьми. Они говорили, что тут грабители легко залезают в квартиры. Так одну знакомую девушки ограбили. Дверь сломана, вещи разбросаны. В плане криминала — правда. В Париже небезопасно жить. Нужно быть начеку. Поздно лучше не гулять. Могут грабануть даже в центре, а про плохие районы я вообще молчу. После этого очень ценишь Россию, где все очень спокойно. В Петербурге, по сравнении с тем, что здесь, криминала особо и нет. Должно очень «повезти», а в Париже легко найти «приключения», — приводит слова Железняковой MMA.Metaratings.ru.

Железнякова проведет бой с Айлин Перез 28 сентября на турнире UFC Fight Night 243 в Париже. В активе россиянки девять побед и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Дарья Железнякова
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости